Народный депутат заказал убийство чиновника милиции: раскрыто преступление 12-летней давности

Правоохранители выяснили, что один из народных депутатов Украины, который находился на этой должности в 2006 году, был заказчиком убийства сотрудника департамента полиции по борьбе с организованной преступностью МВД, полковника милиции Романа Ерохина. Преступление было совершено еще 26 июля 2006 года.

Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Следовательно, экс-нардепу сообщили о подозрении в совершении преступления.

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Он напомнил, что это убийство было расследовано и его непосредственные исполнители были приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет. Но организатор и заказчик этого убийства на тот момент установлен не был.

Следствием установлено, что мотивом заказа и организации совершения указанного заказного убийства полковника милиции Ерохина стала месть за его профессиональную деятельность и желание воспрепятствовать преступным действиям группы лиц,

– рассказал Матиос.

Так, следствием установлено, что Ерохин совместно с подчиненными обнаружили конвертационный центр, который действовал на базе одного из коммерческих банков Донецка, конечным бенефициаром которого был тогдашний народный депутат. Деятельность этого центра была приостановлена, трех человек было привлечено к уголовной ответственности.

В дальнейшем Ерохин выявлял и ликвидировал другие конвертационные центры, "что не устраивало народного депутата, который и был организатором и заказчиком этого убийства".

В связи с этим народный депутат Украины решил отомстить Ерохину, ликвидировав непосредственно его как руководителя оперативной группы, для чего нашел и привлек 5 человек. Большинство из которых были действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Они за значительное материальное вознаграждение согласились совершить убийство,

– рассказал главный военный прокурор.

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Он добавил, что заказчик преступления предоставил исполнителям огнестрельное оружие с глушителями, предоставил транспорт и деньги для подготовки и совершения убийства. Следовательно, злоумышленники похитили Ерохина и убили в салоне легкового авто. После этого тело убитого правоохранителя закопали в лесу за пределами Киева.

Сегодня сообщили о подозрении гражданину Ш. в организации и похищении человека с применением оружия, что вызвало тяжкие последствия. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас готовится подозрение,

– заявил Матиос.

По его словам, народного депутата не задерживали, поскольку он и так является подозреваемым в нескольких уголовных производствах.

"Обвинительные акты в отношении этого же гражданина есть в нескольких судах. Сейчас продолжается рассмотрение 5 уголовных дел по нему, в частности в Оболонском суде, Киево-Святошинском суде", – добавил главный военный прокурор.

К слову, ранее ряд СМИ сообщил, что экс-нардепа от Партии регионов Александра Шепелева могут обвинить в заказе убийства Ерохина.