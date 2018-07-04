Народний депутат замовив вбивство високопосадовця міліції: розкрито злочин 12-річної давнини

Правоохоронці з’ясували, що один з народний депутатів України, який перебував на цій посаді у 2006 році, був замовником убивства працівника департаменту поліції по боротьбі з організованою злочинністю МВС, полковника міліції Романа Єрохіна. Злочин був скоєний ще 26 липня 2006 року.

Про це розповів головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

Відтак, екс-нардепові повідомили про підозру у скоєнні злочину.

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Матіос нагадав, що це вбивство було розслідуване і його безпосередні виконавці були засуджені до позбавлення волі строком від 10 до 15 років. Але організатор і замовник цього вбивства на той час встановлений не був.

Слідством встановлено, що мотивами замовлення і організації вчинення зазначеного замовного вбивства полковника міліції Єрохіна стала помста за його професійну діяльність і бажання перешкодити злочинним діям групи осіб,

– розповів Матіос.

Так, слідством встановлено, що Єрохін спільно з підлеглими виявили конвертаційний центр, який діяв на базі одного з комерційних банків Донецька, кінцевим бенефіціаром якого був тодішній народний депутат. Діяльність цього центру була припинена, трьох осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Надалі Єрохін виявляв і ліквідовував інші конвертаційні центри, "що не влаштовувало народного депутата, який і був організатором та замовником цього вбивства".

У зв’язку з цим народний депутат України вирішив помститися Єрохіну, ліквідувавши безпосередньо його як керівника оперативної групи, для чого знайшов і залучив 5 осіб. Більшість з яких були діючими або колишніми працівниками правоохоронних органів. Вони за значну матеріальну винагороду погодилися вчинити вбивство,

– розповів головний військовий прокурор.

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Він додав, що замовник злочину надав виконавцям вогнепальну зброю з глушниками, надав транспорт та гроші для підготовки і скоєння вбивства. Відтак, зловмисники викрали Єрохіна та вбили в салоні легкового авто. Після цього тіло вбитого правоохоронця закопали у лісі за межами Києва.

Сьогодні повідомили про підозру громадянину Ш. в організації та викраденні людини з застосуванням зброї, що викликало тяжкі наслідки. За ці злочини передбачене максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення. Зараз готується підозра,

– заявив Матіос.

За його словами, народного депутата не затримували, оскільки він і так є підозрюваним у декількох кримінальних провадженнях.

"Обвинувальний актів щодо цього ж громадянина є в кількох судах. Зараз триває розгляд 5 кримінальних справ по ньому, зокрема в Оболонському суді, Києво-Святошинському суді", – додав головний військовий прокурор.

До слова, раніше низка ЗМІ повідомила, що екс-нардепа від Партії регіонів Олександра Шепелєва можуть звинуватити в замовленні вбивства Єрохіна.