Народный фронт объединится с БПП, – эксперт

"Народный фронт" будет делать все, чтобы выжить. Если они смогут обеспечить переизбрание Порошенко, то на парламентских выборах речь будет идти о согласовании мажоритарки и списков, иначе партия исчезнет, по крайней мере, в этом убежден Александр Леонов.

Об этом исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал в комментарии сайту "24".

По его словам, между БПП и НФ были разные моменты, в частности, и серьезные противостояния. Но их отношения надо оценивать с точки зрения политической целесообразности. Как бы фронтовики не пытались увеличить уровень популярности, их рейтинг находится в пределах статистической погрешности.

Для политического выживания НФ нужен союз с БПП. Требования голосовать пакетом за назначение председателя НБУ и нового омбудсмена касается не столько опасений, что кто-то кого-то кинет. Проблема в том, что из-за дисциплины народных депутатов, если голосовать отдельно, то на кого-то может не хватить голосов. К тому же, для подстраховки БПП и НФ нужны головы других фракций и групп,

– говорит Леонов.

Поэтому, считает политолог, серьезные конфликты между провластными партиями являются маловероятными. По мнению Леонова, есть такая традиция в Украине: чем больше говорят о расколе во власти, тем они становятся более монолитными. Внешнее давление побуждает к консолидации.

Напомним, переговоры об объединении БПП и "Народного фронта" еще в сентябре 2017 года. Однако уже в ноябре стало известно, что стороны прекратили переговоры об объединении в одну политическую силу. По сообщению СМИ, 26 февраля представители "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" провели очередной раунд переговоров относительно объединения партий и достигли определенных договоренностей. По мнению наблюдателей, часть НФ против объединения, в частности министр внутренних дел Аваков.

Кроме того, коалиция не смогла проголосовать за назначение нового главы НБУ из-за требования НФ заслушать отчет Валерии Гонтаревой. По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, парламент рассмотрит 15 марта некоторые кадровые вопросы, по поводу которых фракции коалиции БПП и «Народный фронт» уже договорились.