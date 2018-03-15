Народний фронт об’єднається з БПП, – експерт

"Народний фронт" робитиме все, щоб вижити. Якщо вони зможуть забезпечити переобрання Порошенка, то на парламентських виборах мова буде йти про узгодження мажоритарки і списків, інакше партія зникне, принаймні, у цьому переконаний Олександр Леонов.

Про це виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов розповів в коментарі сайту "24".

За його словами, між БПП і НФ були різні моменти, зокрема, і серйозні протистояння. Але їхні стосунки треба оцінювати з точки зору політичної доцільності. Як би фронтовики не намагалися збільшити рівень популярності, їхній рейтинг знаходиться в межах статистичної похибки.

Для політичного виживання НФ потрібен союз із БПП. Вимоги голосувати пакетом за призначення голови НБУ і нового омбудсмена стосується не стільки побоювань, що хтось когось кине. Проблема в тому, що через дисципліну народних депутатів, якщо голосувати окремо, то на когось може не вистачити голосів. До того ж, для підстраховки БПП і НФ потрібні голови інших фракцій і груп,

– говорить Леонов.

Тому, вважає політолог, серйозні конфлікти між провладними партіями є малоймовірними. На думку Леонова, є така традиція в Україні: чим більше говорять про розкол у владі, тим вони стають більш монолітними. Зовнішній тиск спонукає до консолідації.

Нагадаємо, переговори щодо об’єднання БПП і "Народного фронту" по ще у вересні 2017 року. Проте вже в листопаді стало відомо, що сторони припинили переговори про об’єднання в одну політичну силу. За повідомленням ЗМІ, 26 лютого представники "Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту" провели черговий раунд переговорів щодо об'єднання партій і досягли певних домовленостей. На думку спостерігачів, частина НФ проти об’єднання, зокрема міністр внутрішніх справ Аваков.



Крім того, коаліція не змогла проголосувати за призначення нового голови НБУ через вимогу НФ заслухати звіт Валерії Гонтаревої. За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, парламент розгляне 15 березня деякі кадрові питання, з приводу яких фракції коаліції БПП і «Народний фронт» вже домовилися.