Это было ожидаемо, россиянам это не нужно, – Романенко о нарушении перемирия на Донбассе
Очередное прекращение огня на Донбассе началось в полночь 27 июля. И продержалось оно фактически только 20 минут. Уже примерно в 00:30 боевики били из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих ВСУ. Почему так – читайте дальше.
Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире 24 канала сказал, что это было ожидаемо.
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Во-первых, много раз уже это пытались сделать (ввести перемирие – 24 канал), но "без такой подготовки, как сейчас была, в частности дипломатической, юридической и военной. Но все это было нарушено. Надо понимать, что россиянам это не нужно... ", – сказал он.
Во-вторых, я как человек, который занимался на соответствующем уровне процессами управления решения сложных задач хочу сказать, чтобы воплотить это в жизнь, то есть сделать эту систему остановки ведения огня, нужно приложить очень много сил,
– отметил Романенко.
По его словам, чтобы достичь перемирия, надо выработать систему и наладить ее с обеих сторон, а на это нужны время и соответствующие усилия, а также координация со стороны ОБСЕ СЦКК.
Также добавил: "Теперь у нас есть 7 пунктов, что нельзя делать во время перемирия, а боевики это нарушили. Есть схема продвижения каким образом кто и как за это должен отвечать, какие были соответствующие приказы. Надо подать теперь все таким образом, чтобы это преодолеть, это сложная работа, которую наши военные пытаются в сложных условиях проводить".
Перемирие на Донбассе: коротко о главном
- Очередное перемирие должно было начаться в полночь 27 июля. И продержалось оно всего 20 минут.
- В 00:30 боевики начали бить из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, в районе Водяного.
- Недалеко от Новомихайловки оккупанты с помощью противотанковых гранатометов заминировали украинские позиции противопехотными минами.
- В штабе ООС отметили, что наши защитники огонь в ответ не открывали. И коварство этих провокаций состоит в том, что мина может сдетонировать в любой момент, в том числе и во время перемирия, и взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах.