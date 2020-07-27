Очередное прекращение огня на Донбассе началось в полночь 27 июля. И продержалось оно фактически только 20 минут. Уже примерно в 00:30 боевики били из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих ВСУ. Почему так – читайте дальше.

Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко в эфире 24 канала сказал, что это было ожидаемо.

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Во-первых, много раз уже это пытались сделать (ввести перемирие – 24 канал), но "без такой подготовки, как сейчас была, в частности дипломатической, юридической и военной. Но все это было нарушено. Надо понимать, что россиянам это не нужно... ", – сказал он.

Во-вторых, я как человек, который занимался на соответствующем уровне процессами управления решения сложных задач хочу сказать, чтобы воплотить это в жизнь, то есть сделать эту систему остановки ведения огня, нужно приложить очень много сил,

– отметил Романенко.

По его словам, чтобы достичь перемирия, надо выработать систему и наладить ее с обеих сторон, а на это нужны время и соответствующие усилия, а также координация со стороны ОБСЕ СЦКК.

Также добавил: "Теперь у нас есть 7 пунктов, что нельзя делать во время перемирия, а боевики это нарушили. Есть схема продвижения каким образом кто и как за это должен отвечать, какие были соответствующие приказы. Надо подать теперь все таким образом, чтобы это преодолеть, это сложная работа, которую наши военные пытаются в сложных условиях проводить".

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