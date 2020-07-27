Це було очікувано, росіянам цього не треба, – Романенко про порушення перемир'я на Донбасі
Чергове припинення вогню на Донбасі розпочалось опівночі 27 липня. Та протрималось воно фактично лише 20 хвилин. Вже приблизно о 00:30 бойовики гатили зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік військовослужбовців ЗСУ. Чому так – читайте далі.
Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі 24 каналу сказав, що це було очікувано.
На часі Обстріли на Донбасі: бойовики цинічно порушили режим тиші після нового перемир'я
По-перше, багато разів вже це намагались зробити (ввести перемир'я – 24 канал), але "без такої підготовки, як зараз була, зокрема дипломатичної, юридичної і військової. Але все це було порушено. Треба розуміти, що росіянам це непотрібно...", – сказав він.
По-друге, я як людина, яка займалась на відповідному рівні процесами управління розв'язання складних задач хочу сказати, щоб втілити це в життя, тобто зробити цю систему зупинення введення вогню, треба докласти дуже багато сил,
– зазначив Романенко.
За його словами, щоб досягти перемир'я, треба виробити систему і налагодити її з обох сторін, а на це потрібні час і відповідні зусилля, а також координація з боку ОБСЄ з СЦКК.
Також додав: "Тепер у нас є 7 пунктів, що не можна було робити під час перемир'я, а бойовики це порушили. Є схема просування у який спосіб хто і як за це повинен відповідати, які були відповідні накази. Треба подати тепер все у такий спосіб, щоб це подолати, це складна робота, яку наші військові намагаються у складних умовах проводити".
Перемир'я на Донбасі: коротко про головне
- Чергове перемир'я мало розпочатись опівночі 27 липня. Та протрималось воно лише 20 хвилин.
- О 00:30 бойовики почали гатити зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти, в районі Водяного.
- Неподалік Новомихайлівки окупанти за допомогою протитанкових гранатометів замінували українські позиції протипіхотними мінами.
- В штабі ООС наголосили, що наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Та підступність цих провокації полягає у тому, що міна може здетонувати будь-коли, зокрема і під час перемир'я, і вибух розцінюватиметься, як обстріл зі сторони українських позицій або підрив українських воїнів на власних мінах.