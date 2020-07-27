Чергове припинення вогню на Донбасі розпочалось опівночі 27 липня. Та протрималось воно фактично лише 20 хвилин. Вже приблизно о 00:30 бойовики гатили зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів в бік військовослужбовців ЗСУ. Чому так – читайте далі.

Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі 24 каналу сказав, що це було очікувано.

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По-перше, багато разів вже це намагались зробити (ввести перемир'я – 24 канал), але "без такої підготовки, як зараз була, зокрема дипломатичної, юридичної і військової. Але все це було порушено. Треба розуміти, що росіянам це непотрібно...", – сказав він.

По-друге, я як людина, яка займалась на відповідному рівні процесами управління розв'язання складних задач хочу сказати, щоб втілити це в життя, тобто зробити цю систему зупинення введення вогню, треба докласти дуже багато сил,

– зазначив Романенко.

За його словами, щоб досягти перемир'я, треба виробити систему і налагодити її з обох сторін, а на це потрібні час і відповідні зусилля, а також координація з боку ОБСЄ з СЦКК.

Також додав: "Тепер у нас є 7 пунктів, що не можна було робити під час перемир'я, а бойовики це порушили. Є схема просування у який спосіб хто і як за це повинен відповідати, які були відповідні накази. Треба подати тепер все у такий спосіб, щоб це подолати, це складна робота, яку наші військові намагаються у складних умовах проводити".

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