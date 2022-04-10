ВСУ сообщали о том, что ожидают высадки вражеского десанта на украинское побережье. Приняты все возможные меры, в том числе и минирование, поэтому жителей прибрежных районов призвали позаботиться о своей безопасности и не гулять по пляжам. К сожалению, некоторые решают пренебречь предупреждением.

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Роковой случай

Как сообщило Оперативное командование "Юг", прогулки по заминированным пляжам уже приводили к роковому результату.

Граждан еще раз призывают не испытывать судьбу и не ставить на весы свою жизнь. До соответствующего сигнала нельзя гулять по побережьям, ловить рыбу, "моржевать" и делать фотосессии. При обнаружении подозрительных предметов следует немедленно сообщать спасателям или правоохранителям.