ЗСУ повідомляли про те, що очікують висадки ворожого десанту на українське узбережжя. Вжито усіх можливих заходів, в тому числі й мінування, тому мешканців прибережних районів закликали попіклуватися про свою безпеку та не гуляти пляжами. На жаль, дехто вирішує знехтувати попередженням.

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Фатальний випадок

Як повідомило Оперативне командування "Південь", прогулянки замінованими пляжами вже призводили до фатального результату.

Громадян вкотре закликають не випробовувати долю та не ставити на терези своє життя. До відповідного сигналу не можна гуляти узбережжями, ловити рибу, "моржувати" та робити фотосесії. При виявленні підозрілих предметів потрібно негайно повідомляти рятувальників або правоохоронців.

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