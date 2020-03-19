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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нарушение условий карантина: с 20 марта полиция усилит меры

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      В полиции сообщили, что с 20 марта в Украине начнут действовать более жесткие меры против нарушения условий карантина. В частности, полиция начнет более активно привлекать нарушителей к ответственности.

      В частности, усиленные меры будут касаться контроля за соблюдением ограничений на пассажирские перевозки, рассказал заместитель председателя патрульной полиции Алексей Билошицкий в комментарии "Общественному".

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      Полиция и другие службы, которые занимаются контролем транспортных перевозок, 18 и 19 марта работали прежде всего в превентивном режиме,
      – отметил Билошицкий.

      В рамках таких превентивных мер полицейские предупреждали людей, проводили разъяснительную работу о необходимости соблюдать карантин, а также об ответственности за нарушение.

      Заместитель главы патрульной полиции также подчеркнул, что на дорогах Украины работают мобильные группы из представителей полиции, Нацгвардии и спасателей, которые контролируют соблюдение правил карантина.

      Что известно про карантин в Украине?
      В рамках карантина в Украине временно запретили междугороднее автомобильное, железнодорожное и авиационное сообщение. В Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро.

      Так же ограничения касаются и общественного транспорта – в маршрутке, трамвае или троллейбусе одновременно могут находиться не более 10 пассажиров. Все должны быть в средствах индивидуальной защиты.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Нацгвардія Полиция
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