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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Порушення умов карантину: з 20 березня поліція посилить заходи

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      Поліція посилено контролюватиме дотримання правил карантину / mvs.gov.ua

      У поліції повідомили, що з 20 березня в Україні почнуть діяти більш жорсткі заходи проти порушення умов карантину. Зокрема, поліція почне більш активно притягувати порушників до відповідальності.

      Зокрема, посилені заходи стосуватимуться контролю за дотриманням обмежень на пасажирські перевезення, розповів заступник голови патрульної поліції Олексій Білошицький у коментарі "Громадському".

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      Поліція й інші служби, які займаються контролем транспортних перевезень, 18 і 19 березня працювали передовсім у превентивному режимі,
      – зазначив Білошицький.

      У межах таких превентивних заходів поліцейські попереджали людей, проводили роз'яснювальну роботу про необхідність дотримуватися карантину, а також про відповідальність за порушення.

      Заступник очільника патрульної поліції також підкреслив, що на дорогах України працюють мобільні групи з представників поліції, Нацгвардії і рятувальників, які контролюють дотримання правил карантину.

      Що відомо про карантинні обмеження в Україні?У межах карантину в Україні тимчасово заборонили міжміське автомобільне, залізничне і авіаційне сполучення. У Києві, Харкові і Дніпрі закрили метро.

      Так само обмеження стосуються і громадського транспорту – у маршрутці, трамваї чи тролейбусі одночасно можуть перебувати не більш як 10 пасажирів. Усі повинні бути у засобах індивідуального захисту.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Нацгвардія Поліція Новини України
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