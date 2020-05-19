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ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Нарушения карантина обнаружили в более тысяче магазинов, кафе и парикмахерских: подробности

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Нарушение карантина в кафе, магазинах и парикмахерских: статистика
Порушення карантину виявили у магазинах, кафе та перукарнях / Ілюстративне фото / Getty images

С момента ослабления карантина в Украине прошло чуть больше недели. С тех пор Госпотребслужба проверила более 9,6 тысячи объектов на соблюдение противоэпидемических мер.

К сожалению, их придерживаются далеко не все. Следовательно, на 1 289 объектах обнаружили нарушения. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.

Ранее На Харьковщине более 1 400 случаев нарушения карантина: полиция составила протоколы

Где зафиксировали нарушения:

  • Продуктовые магазины и рынки – 591;
  • Непродовольственные магазины и рынки – 270;
  • Парикмахерские и салоны красоты – 149;
  • Кафе, бары, рестораны – 45;
  • Другие объекты – 234.

Всего инспекторы составили 98 административных протоколов, а в 60 случаях – проинформировали полицию о нарушениях.

Где именно выявили нарушения в правительстве не уточняют.

Обратите внимание! Первый этап ослабления карантина в Украине состоялся 11 мая. Тогда гражданам разрешили посещать парки и скверы, возобновили работу непродовольственных магазинов, стоматологических кабинетов, а также салонов красоты. Украинцам разрешили посещать летние площадки кафе и ресторанов, к этому впоследствии добавилось разрешение на посещение общественных мест в составе групп по 8 человек.

Еще некоторые карантинные ограничения отменят с 22 мая. В частности, правительство планирует возобновить работу общественного транспорта, гостиниц, детских садов, фитнес-залов, а также провести ВНО.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналуОслабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики
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