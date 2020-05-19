Нарушения карантина обнаружили в более тысяче магазинов, кафе и парикмахерских: подробности
С момента ослабления карантина в Украине прошло чуть больше недели. С тех пор Госпотребслужба проверила более 9,6 тысячи объектов на соблюдение противоэпидемических мер.
К сожалению, их придерживаются далеко не все. Следовательно, на 1 289 объектах обнаружили нарушения. Об этом информирует пресс-служба Кабмина.
Ранее На Харьковщине более 1 400 случаев нарушения карантина: полиция составила протоколы
Где зафиксировали нарушения:
- Продуктовые магазины и рынки – 591;
- Непродовольственные магазины и рынки – 270;
- Парикмахерские и салоны красоты – 149;
- Кафе, бары, рестораны – 45;
- Другие объекты – 234.
Всего инспекторы составили 98 административных протоколов, а в 60 случаях – проинформировали полицию о нарушениях.
Где именно выявили нарушения в правительстве не уточняют.
Обратите внимание! Первый этап ослабления карантина в Украине состоялся 11 мая. Тогда гражданам разрешили посещать парки и скверы, возобновили работу непродовольственных магазинов, стоматологических кабинетов, а также салонов красоты. Украинцам разрешили посещать летние площадки кафе и ресторанов, к этому впоследствии добавилось разрешение на посещение общественных мест в составе групп по 8 человек.
Еще некоторые карантинные ограничения отменят с 22 мая. В частности, правительство планирует возобновить работу общественного транспорта, гостиниц, детских садов, фитнес-залов, а также провести ВНО.