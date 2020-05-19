Порушення карантину виявили у понад тисячі магазинів, кафе й перукарень: подробиці
З моменту послаблення карантину в Україні минуло трохи більше тижня. З тих пір Держспоживслужба перевірила понад 9,6 тисячі об’єктів на дотримання протиепідемічних заходів.
На жаль, їх дотримуються далеко не всі. Відтак, на 1 289 об’єктах виявили порушення. Про це інформує пресслужба Кабміну.
Раніше На Харківщині понад 1400 випадків порушення карантину: поліція склала протоколи
Де зафіксували порушення:
- Продуктові магазини та ринки – 591;
- Непродовольчі магазини та ринки – 270;
- Перукарні та салони краси – 149;
- Кафе, бари, ресторани – 45;
- Інші об’єкти – 234.
Загалом інспектори склали 98 адміністративних протоколів, а в 60 випадках – поінформували поліцію про порушення.
Де саме виявили порушення в уряді не уточнюють.
Зверніть увагу! Перший етап послаблення карантину в Україні відбувся 11 травня. Тоді громадянам дозволили відвідувати парки та сквери, відновили роботу непродовольчих магазинів, стоматології, а також – салонів краси. Українцям дозволили відвідувати й літні майданчики кафе та ресторанів, до цього згодом додався дозвіл на відвідини громадських місць у складі груп з 8 людей.
Ще деякі карантинні обмеження скасують з 22 травня. Зокрема, уряд планує відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.