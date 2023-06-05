Работники Департамента по реализации национального превентивного механизма в рамках мониторинга соблюдения прав человека в Хмельницкой области посетили государственное учреждение "Хмельницкий следственный изолятор". Они выявили много нарушений прав человека, в частности, унизительное отношение со стороны работников СИЗО и присвоение личных средств осужденных.
К теме Омбудсмен шокировал количество гражданских украинцев, которых Россия удерживает в плену
Какие нарушения обнаружили в "Хмельницком следственном изоляторе"
Мониторинговая группа выявила факты публичного унизительного отношения со стороны работников учреждения к заключенным и осужденным. Кроме того, что заключенных унижают, их еще и обворовывают. Да, в учреждении отчисляют личные средства осужденных, работающих на хозяйственных работах в пользу СИЗО.
Также в Хмельницком СИЗО полностью нарушены правила санитарии и гигиены.
Какие еще нарушения обнаружили в учреждении:
- нарушение норм материально-бытового обеспечения заключенных и осужденных в помещениях сборного отделения и камерных помещениях СИЗО;
- нарушение права осужденных на конфиденциальность – в отдельных спальных помещениях кровати расположены вплотную друг к другу;
- нарушение права на профессиональную юридическую помощь Региональным центром по оказанию безвозмездной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области;
- нарушение права на труд и защиту от эксплуатации.
Также в "Хмельницком следственном изоляторе" вообще отсутствует укрытие гражданской защиты.
Омбудсман поставил ситуацию под свой контроль
Уполномоченный ВРУ по правам человека заявил, что информацию о нарушении прав заключенных в Хмельницком СИЗО направили в компетентные органы.
В целях устранения выявленных нарушений прав и свобод задержанных, осужденных и заключенных Секретариатом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека будут направлены в компетентные органы соответствующие акты реагирования,
– сообщил Лубинец.
Он отметил, что состояние соблюдения прав осужденных и заключенных в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы находится на его контроле.