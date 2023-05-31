Об этом во время брифинга заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает 24 Канал. Работа по возвращению наших людей домой продолжается.

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Россия удерживает в плену тысячи гражданских

Лубинец отметил, что по данным Украины, Россия уже удерживает более 27 тысяч гражданских заложников.

Это безумное количество наших граждан, которых россияне фактически держат в плену,

– заявил омбудсмен.

В частности, в плену находится журналист Дмитрий Хилюк. Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что все усилия, прилагаемые украинскими властями, им лично и другими госорганами, не показали положительного результата по сдвигу в этом вопросе.

"Он пока в Украину не вернулся, к сожалению. Говорить, что в ближайшем будущем мы его вернем, я не буду. Я привык говорить о реальных делах", – отметил Лубинец.

Он подытожил, что неоднократно лично поднимал этот вопрос перед российской стороной и будет поднимать его и дальше.

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