Про це під час брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє 24 Канал. Робота з повернення наших людей додому триває.
До теми З полону повернулися 106 українців: це воїни з Бахмутського напрямку
Росія утримує в полоні тисячі цивільних
Лубінець зауважив, що за даними України, Росія вже утримує понад 27 тисяч цивільних заручників.
Це шалена кількість наших громадян, яких росіяни фактично тримають у полоні,
– заявив омбудсмен.
Зокрема, у російському полоні перебуває журналіст Дмитро Хилюк. Уповноважений ВР з прав людини додав, що всі зусилля, яких докладають українська влада, він особисто та інші держоргани, не показали позитивного результату щодо зрушення у цьому питанні.
"Він наразі в Україну не повернувся, на жаль. Казати, що у найближчому майбутньому ми його повернемо, я не буду. Я звик казати реальні справи", – зазначив Лубінець.
Він підсумував, що неодноразово особисто порушував це питання перед російською стороною і порушуватиме його й надалі.
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Повернення українців з російського полону: коротко
- Україна 25 травня повернула додому 106 наших військових, які опинилися у російському полоні. Усі вони воювали на Бахмутському напрямку та потрапили у російський полон. Багатьох українських солдатів вважали зниклими безвісти.
- Окрім цього, 6 травня повернулися 42 захисники та 3 захисниці "Азовсталі". 10 військових належать до офіцерського складу, а 35 – до рядового та сержантського.
- Зокрема, вдалося повернути учасника евакуаційної місії з порятунку поранених з "Азовсталі". Окупанти збили гелікоптер, який мав врятувати військовослужбовців. На щастя, боєць зміг вижити.
- Захисників обміняли на 3 російських льотчиків повітряно-космічних сил. Один із них – Максим Кріштоп, який потрапив у полон ще в березні 2022 року. Йому загрожувало до 12 років позбавлення волі.