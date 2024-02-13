Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян. Она отметила, что чаще всего военкоматов отправляют в дисциплинарные батальоны.
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Наказание для военкоматов
Татьяна Сапьян рассказала, что по состоянию на сейчас в Украине зафиксировано более 300 уголовных дел о нарушениях в системе ТЦК. Все эти дела находятся на разных этапах, однако по некоторым уже появляются первые приговоры. Спикеру известно о нескольких приговоров по делам, открытых еще в 2022 году – они довольно суровые.
Эти приговоры говорят о том, что суд выбирает служение в дисциплинарных батальонах. Дисциплинарный батальон – это армия плюс тюрьма. Это очень суровый приговор, но такие приговоры уже сейчас есть,
– рассказала она.
Сапьян рассказала, что чаще всего фиксируют нарушения в виде коррупции. В ТЦК за определенную сумму предлагают гражданам сняться с воинского учета, получить отсрочку или справку о непригодности. Уже по этим документам человек пытается выехать за границу.
Как отметила пресс-секретарь ГБР, к сожалению, такие нарушения фиксируются. Но ответственности за злоупотребление полномочиями виновные не избегут. В частности, продолжается и расследование в отношении одесского военкома Евгения Борисова, который находится в СИЗО. Вилла в Испании сейчас под арестом. Также завершено расследование в отношении ровенского военкома, который избил подчиненного.
Нарушения в ТЦК
- В конце января Минобороны провело незапланированные проверки ТЦК и СП в регионах. Там зафиксировали много нарушений. Рустем Умеров отметил, что команда работает над тем, чтобы системно исправить все недостатки.
- На злоупотребления в системе отреагировал и Владимир Зеленский. Он осудил силовые методы мобилизации, отметив, что "очень неправильно", когда представители ТЦК ищут военнообязанных на улицах и иногда задерживают. По его мнению, новый законопроект о мобилизации должен исключить такие ситуации.
- В то же время для минимизации злоупотреблений работники ТЦК на Львовщине начали использовать бодикамеры. С их помощью областной военкомат хочет анализировать конфликтные ситуации. Видео будут попадать в руки ТЦК только в случае необходимости объекты оценить инцидент.