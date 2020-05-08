Нас били, допрашивали и снова били, – бывший "азовец" рассказал детали конфликта с Белецким
Бывшие добровольцы батальона "Азов" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили о том, что их избили собратья из "Нацкорпуса". И все якобы из-за того, что они поддерживают одесского активиста Сергея Стерненка. Как было все на самом деле – читайте дальше.
Кравченко в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал, что 7 мая Сергею Филимонову позвонил Андрей Белецкий и попросил о встрече, чтобы обсудить срочный вопрос.
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Он отметил, что до этого с Белецким не виделся и не общался уже 2 года, потому что ушел из "Нацкорпуса".
"Мы приехали на встречу, нас начали бить, допрашивать, а потом снова бить и допрашивать. Где-то около 3-4 утра нас отпустили. Были вопросы, кто координирует медийную кампанию по Стерненко, кто уговорил фанатов поддержать Стерненко", – вспомнил Кравченко.
Я не понял причину, почему нас пол ночи били. Но у меня есть конфликт с Аваковым, в Стерненка есть конфликт с Аваковым, сейчас он набирает обороты, поэтому все может быть,
– пояснил бывший "азовец".
Также добавил: "Я не вижу смысла подавать в полицию, потому что после пикета по-поводу Стерненка, мне поставили индекс, незаконно задерживали, и я уже год сужусь за восстановление справедливости, но шансов никаких нет".
Бывший "азовец" рассказал о конфликте с Андреем Белецким: смотрите видео
Дело Стерненка: что известно
- В Одессе на Сергея Стерненка нападали трижды с разницей всего в 4 месяца. Огласку получил последний инцидент – 24 мая 2018 года.
- Тогда активист, защищая себя и свою девушку, нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. Другого отпустили правоохранители, и тот сбежал из Украины.
- За объявление подозрения одесскому активисту передовыми выступали бывшие "регионалы", в частности Андрей Портнов. Кроме того, по определенным причинам очень явно хотела подозрения для Стерненка и Ирина Венедиктова.
- Сейчас же ему готовятся объявить подозрение в якобы умышленном убийстве, когда в результате нападения умер не активист, а сам нападающий.