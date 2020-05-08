Нас били, допитували і знову били, – колишній "азовець" розповів деталі конфлікту з Білецьким

Колишні добровольці батальйону "Азов" Назарій Кравченко та Сергій Філімонов заявили про те, що їх побили побратими з "Нацкорпусу". І все нібито через те, що вони підтримують одеського активіста Сергія Стерненка. Як було все насправді – читайте далі.

Кравченко в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів, що 7 травня до Сергія Філімонова зателефонував Андрій Білецький і попросив про зустріч, аби обговорити термінове питання.

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Він зазначив, що до цього з Білецьким не бачився і не спілкувався вже 2 роки, бо пішов з "Нацкорпусу".

"Ми приїхали на зустріч, нас почали бити, допитувати, а потім знову бити і допитувати. Десь біля 3 – 4 ранку нас відпустили. Були питання, хто координує медійну кампанію по Стерненку, хто намовив фанатів підтримати Стерненка", – пригадав Кравченко.

Я не зрозумів причину, чому нас пів ночі били. Але в мене є конфлікт з Аваковим, у Стерненка є конфлікт з Аваковим, зараз він набирає обертів, тому все може бути,

– пояснив колишній "азовець".

Також додав: "Я не бачу сенсу подавати до поліції, бо після пікету щодо Стерненка, мені поставили індекс, незаконно затримували, і я вже рік суджуся за відновлення справедливості, але шансів жодних немає".

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