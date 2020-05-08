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Нас били, допитували і знову били, – колишній "азовець" розповів деталі конфлікту з Білецьким

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Білецький нібито побив колишніх "азовців"
Білецький нібито побив колишніх "азовців" / Колаж 24 каналу

Колишні добровольці батальйону "Азов" Назарій Кравченко та Сергій Філімонов заявили про те, що їх побили побратими з "Нацкорпусу". І все нібито через те, що вони підтримують одеського активіста Сергія Стерненка. Як було все насправді – читайте далі.

Кравченко в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів, що 7 травня до Сергія Філімонова зателефонував Андрій Білецький і попросив про зустріч, аби обговорити термінове питання.

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Він зазначив, що до цього з Білецьким не бачився і не спілкувався вже 2 роки, бо пішов з "Нацкорпусу".

"Ми приїхали на зустріч, нас почали бити, допитувати, а потім знову бити і допитувати. Десь біля 3 – 4 ранку нас відпустили. Були питання, хто координує медійну кампанію по Стерненку, хто намовив фанатів підтримати Стерненка", – пригадав Кравченко.

Я не зрозумів причину, чому нас пів ночі били. Але в мене є конфлікт з Аваковим, у Стерненка є конфлікт з Аваковим, зараз він набирає обертів, тому все може бути,
– пояснив колишній "азовець". 

Також додав: "Я не бачу сенсу подавати до поліції, бо після пікету щодо Стерненка, мені поставили індекс, незаконно затримували, і я вже рік суджуся за відновлення справедливості, але шансів жодних немає".

Колишній "азовець" розповів про конфлікт з Андрієм Білецьким: дивіться відео

Справа Стерненка: що відомо

  • В Одесі на Сергія Стерненка нападали тричі з різницею всього у 4 місяці. Розголосу набув останній інцидент – 24 травня 2018 року.
  • Тоді активіст, захищаючи себе і свою дівчину, завдав смертельних ножових поранень одному з нападників. Іншого відпустили правоохоронці, і той втік з України.
  • За оголошення підозри одеському активісту передовім виступали колишні "регіонали", зокрема Андрій Портнов. Крім того, з певних причин дуже явно хотіла підозри для Стерненка й Ірина Венедіктова.
  • Нині ж йому готуються оголосити підозру через нібито умисне вбивство, коли внаслідок нападу помер не активіст, а сам нападник.
Автор: Юлія Гілей
Теги: Новини України "Азов" Сергій Стерненко Національний корпус Андрій Білецький
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