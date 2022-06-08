Местные власти не влияют на транзит топлива, поскольку это вопрос государственного уровня. Об этом заявил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита.

К теме Закарпатские компании отказались поставлять топливо в другие регионы

О блокировке якобы не говорилось

Чиновник отметил, что говорилось о местных предпринимателях, для которых создали благоприятные условия импорта топлива и логистики. Цель – избежать топливного кризиса в области. В ответ предприятия отказались спекулировать на цене и продавать свое топливо дороже границ региона.

Микита уверяет, что таким образом стабилизируют рынок. Чтобы не забирать топливо из других регионов, где это важнее, область пытается самостоятельно закрывать потребность.

К сожалению, наши тезисы не совсем правильно поняли… О никаких блокировках речи не было,

– сказал глава ОВА.

Что этому предшествовало

Микита заявил, что закарпатские местные топливные компании отказались поставлять топливо в другие регионы, пока не будет обеспечена потребность области. По словам чиновника, решение одобрили даже несмотря на сверхрентабельные предложения.

Он добавил, что на Закарпатье для бизнеса создали механизмы и условия, благодаря которым импорт нефтепродуктов из стран ЕС будет максимально быстрым, без искусственных препятствий и бюрократии.

Какова ситуация с топливом

В Украине возник кризис на топливном рынке из-за дефицита бензина и дизеля.

Правительство отменило госрегулирование цен на топливо. С тех пор средняя стоимость бензина А-95 и дизеля остаются на одном уровне – 51 гривна за бензин и 57 гривен за дизель. Однако между областями стоимость несколько отличается.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн отметил, что лучшая ситуация в Киеве и на Западе. Кстати, он говорил, что Закарпатье вообще преодолело топливный кризис. Наибольшие проблемы в центральных и восточных регионах.

Несмотря на это, поставки растут, а потребители немного адаптировались и научились покупать топливо картами, талонами.

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