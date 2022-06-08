Місцева влада не впливає на транзит палива, оскільки це питання державного рівня. Про це заявив глава Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

До теми Закарпатські компанії відмовилися постачати пальне до інших регіонів

Про блокування начебто не мовилось

Чиновник зазначив, що мовилось про місцевих підприємців, для яких створили сприятливі умови імпортування палива та логістики. Мета – уникнути паливної кризи в області. У відповідь підприємства відмовилися спекулювати на ціні та продавати своє паливо дорожче за межі регіону.

Микита запевняє, що таким чином стабілізують ринок. Аби не забирати паливо з інших регіонів, де це більш важливо, область намагається самостійно закривати потребу.

На жаль, наші тези не зовсім правильно зрозуміли…Про жодні блокування мови не було,

– сказав глава ОВА.

Що цьому передувало

Микита заявив, що закарпатські місцеві паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу області. За словами чиновника, рішення схвалили навіть попри надрентабельні пропозиції.

Він додав, що на Закарпатті для бізнесу створили механізми та умови, завдяки яким імпорт нафтопродуктів з країн ЄС буде максимально швидким, без штучних перешкод та бюрократії.

Яка ситуація з паливом

В Україні виникла криза на паливному ринку через дефіцит бензину й дизелю.

Уряд скасував держрегулювання цін на пальне. Відтоді середня вартість бензину А-95 та дизелю залишаються на одному ж рівні – 51 гривня за бензин та 57 гривень за дизель. Проте між областями вартість дещо відрізняється.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що найкраща ситуація у Києві та на Заході. До слова, він казав, що Закарпаття взагалі подолало паливну кризу. Натомість найбільші проблеми у центральних та східних регіонах.

Попри це, постачання зростають, а споживачі трохи адаптувалися й навчилися купувати пальне картками, талонами.

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