Депутаты обнародовали свои декларации о доходах за 2020 год. Однако они могли не указать многого их своего имущества, ведь не боятся наказания за это.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, что новые декларации депутатов поражают значительно меньше, чем это было раньше. Он считает, что в этом году нардепам легче было не показать собственное имущество, чем сделать это, ведь за ложь их почти не накажут.

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По словам Шабунина, украинцы не увидели некоторого имущества нардепов. Как он отметил, в 2020 году они убеждали, что не успевают проголосовать за законопроект, который предусматривает заключение за ложь в декларациях.

Президент внес законопроект, но депутаты не голосовали, чтобы успеть подать декларации, потому что тогда они бы под эту статью не подпадали. Друзья, поздравляю – нас обманули,

– подчеркнул председатель ЦПК.

Шабунин отметил, что теперь за ложь меньше чем на 9 миллионов гривен депутатам грозит штраф до 50 тысяч гривен и, возможно, общественные работы.

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Депутаты могли не указать некоторое свое имущество в декларациях: смотрите видео

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