Нас обманули, депутаты многого не задекларировали – Шабунин
Депутаты обнародовали свои декларации о доходах за 2020 год. Однако они могли не указать многого их своего имущества, ведь не боятся наказания за это.
Источник:24 канал
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин рассказал, что новые декларации депутатов поражают значительно меньше, чем это было раньше. Он считает, что в этом году нардепам легче было не показать собственное имущество, чем сделать это, ведь за ложь их почти не накажут.
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По словам Шабунина, украинцы не увидели некоторого имущества нардепов. Как он отметил, в 2020 году они убеждали, что не успевают проголосовать за законопроект, который предусматривает заключение за ложь в декларациях.
Президент внес законопроект, но депутаты не голосовали, чтобы успеть подать декларации, потому что тогда они бы под эту статью не подпадали. Друзья, поздравляю – нас обманули,
– подчеркнул председатель ЦПК.
Шабунин отметил, что теперь за ложь меньше чем на 9 миллионов гривен депутатам грозит штраф до 50 тысяч гривен и, возможно, общественные работы.
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Депутаты могли не указать некоторое свое имущество в декларациях: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Конституционный Суд в конце октября 2020 года признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства.
- Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагал прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда. В то же время решение КСУ о декларации и незаконном обогащении должны были признать "ничтожным"
- Антикоррупционный комитет Верховной Рады 3 ноября 2020 года поддержал законопроект Дмитрия Разумкова о возобновлении е-декларирования в первоначальном виде.
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