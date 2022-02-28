Глава города отметил: несмотря на то, что Чернигов обстреливают – эту ночь удалось пережить. Особое внимание он уделил сплоченности черниговцев и всего общества, передает 24 канал.

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Владислав Атрошенко гордится тем, что черниговцы проявляют организованность, желание защитить город и отбить врага. Он признался, что искренне радуется этому.

"Мы уже переживали сверхтяжелые времена: Вторую мировую войну, тяжелые периоды. Я чувствую нашу победу", – подчеркнул глава города.

Обращение мэра Чернигова Владислава Атрошенко, смотрите видео:

Он также попросил граждан помогать волонтерским организациям, а также гражданам в возрасте. Также черниговцы могут приобщиться к обороне города, организации доставки продовольствия, доставки медикаментов. Мэр призвал звонить в больницу и поддерживать связь с территориальной обороной.

Кроме того, Атрошенко призвал подходить к военным. Мэр понимает, что им нужна горячая еда и средства гигиены.

Наша организация, наша сплоченность, мы выстоим. Мы победим. С нами Бог. С нами правда. Чернигов никто никому не отдаст. Слава Украине!,

– подчеркнул он.

Глава города добавил, что именно сплоченность общества позволяет ему сохранять хорошее настроение и быть убежденным в том, что оккупант эту войну проигрывает.