Очільник міста зауважив: попри те, що Чернігів обстрілюють – цю ніч вдалося пережити. Особливу увагу він приділив згуртованості чернігівців та усієї громади, передає 24 канал.
Важливо Росія обстріляла житлові будинки в Житомирі та Чернігові
Владислав Атрошенко пишається тим, що чернігівці проявляють зорганізованість, бажання захистити місто та відбити ворога. Він зізнався, що щиро радіє від цього.
"Ми вже переживали надважкі часи: Другу світову війну, важкі періоди. Я відчуваю нашу перемогу", – наголосив очільник міста.
Звернення мера Чернігова Владислава Атрошенка, дивіться відео:
Він також попросив містян допомагати волонтерським організаціям, а також громадянам у віці. Також чернігівці можуть долучитися до оборони міста, організації доставки харчів, доставки медикаментів. Мер закликав телефонувати у лікарню та підтримувати зв'язок з територіальною обороною.
Крім того, Атрошенко попросив підходити до військових. Мер розуміє, що їм точно потрібна гаряча їжа та засоби гігієни.
Наша організація, наша згуртованість, ми вистоїмо. Ми переможемо. З нами Бог. З нами правда. Чернігів ніхто нікому не віддасть. Слава Україні!,
– наголосив він.
Очільник міста додав, що саме згуртованість громади дозволяє йому зберігати хороший настрій і бути переконаним у тому, що окупант цю війну програє.
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.