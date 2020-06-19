Мне кажется, что большинство киевлян не хотят, чтобы улицы и площади их города оказались в руках оголтелых демонстрантов, с какими бы флагами и лозунгами они не выходили.

Об акции партии Шария

В известном смысле это "ответка" на акции национал-радикалов, и такой же уличный способ заявить о себе. Нас опять тащат на баррикады. С одной стороны, это делают национал-радикалы, с другой стороны антимайданные и пророссийские популисты, склонные к такому же агрессивному радикализму. Но уже очевидно, что Киев не "буде повставати" на поддержку "уличных борцов".

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Мне кажется, что большинство киевлян не хотят, чтобы улицы и площади их города оказались в руках оголтелых демонстрантов, с какими бы флагами и лозунгами они не выходили.

Мирные протесты – прекрасно, но желательно без перекрытия улиц, а вот толпа с дымовухами и слезоточивым газом нормальных людей отталкивает и пугает, и симпатий явно не вызывает. Как это ни парадоксально, но активизация радикальных популистов из полярных политических лагерей потенциально может сыграть в пользу центристских партий, в том числе и "Слуги народа", если они, конечно, будут последовательными и содержательными в противостоянии разномастным радикалам.

Судя по данным исследований общественного мнения большинство украинцев не горят желанием возвращаться в 2014 год, куда нас толкают "активисты" из противоположных радикальных лагерей. Но риск политической поляризации у нас опять возрастает, к сожалению.