Можна криМожно кричать "Революция!" сколько угодно, но главный революционер в большинстве случаев – сама власть.

Если кто забыл времена Майдана, то можно напомнить: протест не только не возник бы вообще в таком масштабе, но и не протянул бы так долго, если бы не упрямство "интеллектуалов" типа Сивковича и Азарова, которое и создало все условия для восстания и подогревало его.

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Это просто повтор

Андрей Портнов с единомышленниками, да и вообще все эти граждане по ту сторону баррикады – требуют сейчас от власти ровно такой же реакции, которая уже один раз в 2013 –2014 годах довела ситуацию до полного развала власти. Это могло бы показаться странным анекдотом, но так и есть. Это просто повтор. Вот они требуют ровно той же недальновидной жесткости, которая привела к поражению их самих тогда, потому что жесткость всегда превращает власть в главного революционера и объединяет против власти разные группы недовольных. Давно не видел, чтобы кто-то так упорствовал в своих заблуждениях.

Хотят люди ходить по улицам и что-то выкрикивать – пусть ходят. Хотят перекрывать дорогу, чего-то требуя, – пусть перекрывают. Кто-то тычет средний палец в телетрансляцию – ну и ладно. Кому от этого хуже, кроме того, на кого смотрят телезрители через эту телетрансляцию? Даже если это будет происходить неделями, власть останется властью. Только когда власть пытается это демонтировать, она оказывается перед плохим выбором.

Чего хотят люди?

Даже заметно пострадавший на акции протеста полицейский всегда вызывает меньше сочувствия у публики, чем пострадавший протестующий. Нужно воспринимать это как данность работы в полиции. Если пострадал протестующий, это неминуемо станет новостью номер 1 для значительной части медиа. Если пострадал полицейский, об этом расскажут в деталях только те, кого попросит министр. Поэтому мало просто провести какое-то там служебное расследование, нужно уволить того, кто бил лежачего ногой в спину. Тут даже думать не о чем. Ложно понимаемые корпоративные интересы в полиции всегда мешают это делать, но именно поэтому, в итоге, полиция обычно тянет власть вниз.

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