Протесты возле Офиса президента: как долго будут продолжаться и что делать Зеленскому
Протесты возле Офиса президента продолжатся из-за приближения местных выборов. Различные политсилы будут пытаться заявить о себе таким образом. Поэтому власти надо оперативно реагировать, но не допускать горячей фазы противостояния.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Загородний.
Вниманию Что не так с Шарием: скандалы, в которые попадал блогер
Приближается местная избирательная кампания. Поэтому приглушить протестные акции сложно. Но власти надо избегать острых углов, которые могли бы вызвать взрывную ситуацию в государстве. Лучше пусть участники акций выпустят пар,
– считает Тарас Загородний.
Власть будет маневрировать
По его словам, политические акции у Офиса президента будут использовать политические силы. К примеру, Шарий, чья партия может получить на Юго-Востоке неплохие результаты на местных выборах. По мнению эксперта, запрос на новые лица не исчез. Вопрос, удастся ли Шарию этим правильно воспользоваться.
Читайте также В дом Зеленского бросили петарду: итоги протестов 15 июня на поддержку Стерненка
При этом политолог отметил: полиция пытается сохранять нейтралитет и даже в очень сложных ситуациях не применять силу во время протестов. Как отмечает Загородний, после событий на Майдане в 2013 году все понимают, к чему могут привести силовые действия полиции. Власть, говорит политолог, в этой ситуации будет маневрировать. Надо быть очень осторожным. Очевидно, Зеленский сейчас понял, что не надо было открывать улицу Банковую.
Что известно об акциях протеста возле Офиса Президента Зеленского
- 17 июня на улице Банковой начались массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения.
- В частности, протестуют сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария. Его соратники требуют защиты от нападений. Сам Шарий призвал выйти на митинги из-за якобы давлении со стороны полиции и активистов.
- В своем видеообращении Шарий заметил, что с собой можно даже приносить "что-то для самозащиты". Очевидно он рассчитывает на стычки.
- Националистические организации, также вышли на протесты, обещают "вылечить шариевцев". В частности, об этом заявил лидер С14 Евгений Карась.
- В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегнуть к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обратились ко всем гражданам с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.
- В Национальной полиции отметили, что полиция – вне политики. И ее сотрудники будут действовать в пределах своей компетенции и в соответствии реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства.
Митинг приспешников Шария в Киеве. Видео