Протесты возле Офиса президента продолжатся из-за приближения местных выборов. Различные политсилы будут пытаться заявить о себе таким образом. Поэтому власти надо оперативно реагировать, но не допускать горячей фазы противостояния.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Тарас Загородний.

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Приближается местная избирательная кампания. Поэтому приглушить протестные акции сложно. Но власти надо избегать острых углов, которые могли бы вызвать взрывную ситуацию в государстве. Лучше пусть участники акций выпустят пар,

– считает Тарас Загородний.

Власть будет маневрировать

По его словам, политические акции у Офиса президента будут использовать политические силы. К примеру, Шарий, чья партия может получить на Юго-Востоке неплохие результаты на местных выборах. По мнению эксперта, запрос на новые лица не исчез. Вопрос, удастся ли Шарию этим правильно воспользоваться.

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При этом политолог отметил: полиция пытается сохранять нейтралитет и даже в очень сложных ситуациях не применять силу во время протестов. Как отмечает Загородний, после событий на Майдане в 2013 году все понимают, к чему могут привести силовые действия полиции. Власть, говорит политолог, в этой ситуации будет маневрировать. Надо быть очень осторожным. Очевидно, Зеленский сейчас понял, что не надо было открывать улицу Банковую.

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17 июня на улице Банковой начались массовые мероприятия, участники которых имеют разные политические предпочтения.

В частности, протестуют сторонники пророссийского блогера Анатолия Шария. Его соратники требуют защиты от нападений. Сам Шарий призвал выйти на митинги из-за якобы давлении со стороны полиции и активистов.

В своем видеообращении Шарий заметил, что с собой можно даже приносить "что-то для самозащиты". Очевидно он рассчитывает на стычки.

Националистические организации, также вышли на протесты, обещают "вылечить шариевцев". В частности, об этом заявил лидер С14 Евгений Карась.

В полиции не исключают, что участники мероприятий могут прибегнуть к заранее спланированным агрессивным действиям. Поэтому обратились ко всем гражданам с просьбой соблюдать требования действующего законодательства и реализовывать свое право на собрания исключительно мирным путем.

В Национальной полиции отметили, что полиция – вне политики. И ее сотрудники будут действовать в пределах своей компетенции и в соответствии реагировать на все случаи нарушения действующего законодательства.

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