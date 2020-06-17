Протести біля Офісу президента продовжаться через наближення місцевих виборів. Різні політсили намагатимуться про себе заявити таким чином. Тому владі треба оперативно реагувати, але не допускати гарячої фази протистояння.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Тарас Загородній.

До уваги Що не так з Шарієм: скандали, у які потрапляв блогер

Наближається місцева виборча кампанія. Тому приглушити протестні акції складно. Але владі треба уникати гострих кутів, які могли б викликати вибухову ситуацію в державі. Краще нехай учасники акцій випустять пар,

– вважає Тарас Загородній.

Влада маневруватиме

За його словами, політичні акції біля Офісу президента використовуватимуть політичні сили. Приміром, Шарій, чия партія може отримати на Південному Сході непогані результати на місцевих виборах. На думку експерта, запит на нові обличчя не зник. Питання, чи вдасться Шарію цим правильно скористатися.

Читайте також У будинок Зеленського кинули петарду: підсумки протестів 15 червня на підтримку Стерненка

При цьому політолог відзначив: поліція намагається зберігати нейтралітет і навіть у дуже складних ситуаціях не застосовувати силу під час протестів. Як зауважує Загородній, після подій на Майдані у 2013 році всі розуміють, до чого можуть призвести силові дії поліції. Влада, говорить політолог, у цій ситуації маневруватиме. Треба бути дуже обережним. Вочевидь, Зеленський зараз зрозумів, що не треба було відкривати вулицю Банкову.

Що відомо про акції протесту біля Офісу Президента Зеленського

17 червня на вулиці Банковій розпочалися масові заходи, учасники яких мають різні політичні вподобання.

Зокрема, протестують прихильники проросійського блогера Анатолія Шарія. Його поплічники вимагають захисту від нападів. Сам Шарій закликав вийти на мітинги через нібито тиск з боку поліції та активістів.

У своєму відеозверненні Шарій зауважив, що з собою можна навіть приносити "щось для самозахисту". Вочевидь він розраховує на сутички.

Націоналістичні організації, що також вийшли на протести, обіцяють "вилікувати шаріїівців". Зокрема, про це заявив лідер С14 Євген Карась.

У поліції не виключають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Тому звернулися до всіх громадян з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства і реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.

У Національній поліції наголосили, що поліція – поза політикою. І її працівники діятимуть у межах своєї компетенції і відповідно реагуватимуть на всі випадки порушення чинного законодавства.

Мітинг поплічників Шарія у Києві. Відео