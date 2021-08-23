"Решение об Украине должны одобрять при участии Украины", – Выстрчил

Спикер рассказал, что никто бы не мог подумать, что в 2021 году будут происходить события 1944 года – когда крымских татар депортировали из Крыма. Об этом политик сказал на саммите Крымской платформы 23 августа.

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По словам Выстрчила, в 1938 году чехов также выгоняли из Чехословакии. Поэтому его страна понимает Украину.

Тогда подписали Мюнхенские соглашения. Гитлер имел большие амбиции, а нас предали наши союзники. В определенный момент они не поддержали Чешскую Республику и ее суверенитет,

– рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорит об этом по 2 причинам:

"Вы можете положиться на то, что мы будем стоять на стороне Украины, потому что мы знаем, что такое свобода".

"Мюнхенские соглашения одобрили без нас. Мы хотим, чтобы решение об Украине одобряли при участии Украины".