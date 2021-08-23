"Решение об Украине должны одобрять при участии Украины", – Выстрчил

Спикер рассказал, что никто бы не мог подумать, что в 2021 году будут происходить события 1944 года – когда крымских татар депортировали из Крыма. Об этом политик сказал на саммите Крымской платформы 23 августа.

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По словам Выстрчила, в 1938 году чехов также выгоняли из Чехословакии. Поэтому его страна понимает Украину.

Тогда подписали Мюнхенские соглашения. Гитлер имел большие амбиции, а нас предали наши союзники. В определенный момент они не поддержали Чешскую Республику и ее суверенитет,
– рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что говорит об этом по 2 причинам:

  • "Вы можете положиться на то, что мы будем стоять на стороне Украины, потому что мы знаем, что такое свобода".
  • "Мюнхенские соглашения одобрили без нас. Мы хотим, чтобы решение об Украине одобряли при участии Украины".

Что известно о Мюнхенских соглашениях

Документ, который еще также называют "Мюнхенской изменой", в сентябре 1938 года подписали Адольф Гитлер, Бенито Муссолини и представители Франции и Великобритании. Согласно ему, пограничные земли Чехословакии переходили к Германии. Кроме того, часть территорий перешла в состав Польши и Венгрии.
Источник: Википедия