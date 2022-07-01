У нас было правило переименовывать только одну улицу в год, но российская агрессия вообще изменила наше представление о сожительстве. Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Важно Во Львове и общине дерусифицировали почти 2 десятка улиц

По его словам, поняли, что российская культура действительно является частью российской пропаганды.

Люди, которые убивают невинных женщин и детей, воспитывались на Пушкине, на Лермонтове, они слушали Чайковского. Итак, мы должны полностью изолировать всех нас от этих парадигм,

– сообщил Андрей Садовый.

"Работа комиссии очень непростая, потому что много гениальных мыслей. Стараемся делать все взвешенно", – отметил городской голова Львова.

Он вспомнил, когда эти российские названия улиц приходили во Львов, это были еще во времена Советского союза. Тогда никто мнения граждан не спрашивал, а просто навязывали эту культуру.

"Нас загоняли в этот "русский мир" системно. Независимость Украины дала это осознание, но не до конца. Поэтому полная, тотальная изоляция", – добавил Андрей Садовый.

Во Львове будет улица Станислава Лема – это вопрос времени

Мэр Львова пояснил, что голосования за названия улиц, которые проходят в интернете, имеют исключительно совещательный голос. Однако он важен, чтобы почувствовать настроение людей.

Если мы говорим о Станиславе Леме, могу однозначно заверить, что во Львове будет улица Станислава Лема,

– заявил Андрей Садовый.

"Он – человек, который прославлял Львов. Он большую часть своей жизни прожил во Львове. Затем прожил в Кракове, с которым мы также имеем партнерские отношения. Поэтому это вопрос времени. Еще будет много интересных названий", – добавил Садовый.

Смотрите видео: Андрей Садовый о тотальной изоляции от "русского мира"