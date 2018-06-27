16:13
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Главные новости

Нас кинули, как собак: украинские работники о трудоустройстве в Польше

391 Читати новину українською
Работники
Работники / panorama.if.ua

Семейная пара из Киева рассказала о мытарствах в Чехии при попытке трудоустроиться там на работу.

Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина.

Как сообщают журналисты, киевская компания-посредник обещала супругам Артему и Светлане работу в Праге, но оказались, что они совсем в другом городе – в 300 километрах от Праги, городе Могельница. Условия труда и жизни неприятно удивили украинцев.

"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшенные эти склады. Ну, думаю, куда же мы сейчас уедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику, с позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это – конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая – на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?", – рассказала Светлана.

Ранее с компанией-посредником парой был подписан договор, согласно которому были обсуждены вакансии: Артему – водитель кары-погрузчика, Светлане – работником склада в Праге. Но обещанных должностей пара не получила. Все, что могли предложить Светлане – идти работать на мини-погрузчик, а Артему – разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.

"Принципиально не можем себе позволить, как бы сказать, сейчас вот пойти на поводу у тех людей, которые нас кинули, как собак", – заявил Артем.

"Фирма-посредник, которая обещала их трудоустроить, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно пока безуспешны. Брать на свободные места их не хотят. Якобы есть проблемы с визами и приглашениями на работу. Между тем сумма, потраченная на трудоустройство в Чехии, которое так и не состоялось, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов", – говорится в материале.

Теги: Рынок труда Новости Польши Деньги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому корупційна система дала збій
сегодня, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 37
Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
сегодня, 15:01 Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?
Семен Кабакаєв 589
День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 14:00 День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины
246
Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
сегодня, 13:00 Нет нескольких Украин: как Майдан и война сломали планы "русского мира"
Павло Казарін 184
Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
сегодня, 12:00 Обреченные на некомплект: почему воины уходят из ВСУ и как с этим бороться
Юрій Бутусов 2359
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук