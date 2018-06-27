Нас кинули, как собак: украинские работники о трудоустройстве в Польше

Семейная пара из Киева рассказала о мытарствах в Чехии при попытке трудоустроиться там на работу.

Тысяча долларов посредникам, а также деньги на оплату визы и покупку билетов на самолет не смогли уберечь украинцев от неприятностей. Об этом сообщает телеканал Украина.



Как сообщают журналисты, киевская компания-посредник обещала супругам Артему и Светлане работу в Праге, но оказались, что они совсем в другом городе – в 300 километрах от Праги, городе Могельница. Условия труда и жизни неприятно удивили украинцев.



"Это был шок вперемешку с истерикой. Нас завозят на какой-то, ну это даже не завод, это территория складов, паллеты, заброшенные эти склады. Ну, думаю, куда же мы сейчас уедем. Оказывается, подвозят нас уже к домику, с позволения так его назвать. Заходим мы в этот домик, ну это – конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек 10. Один туалет, санузел на всех, одна ванная, душевая – на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна. Каким образом, ну?", – рассказала Светлана.

Ранее с компанией-посредником парой был подписан договор, согласно которому были обсуждены вакансии: Артему – водитель кары-погрузчика, Светлане – работником склада в Праге. Но обещанных должностей пара не получила. Все, что могли предложить Светлане – идти работать на мини-погрузчик, а Артему – разнорабочим. Работать в таких условиях украинцы отказались.



"Принципиально не можем себе позволить, как бы сказать, сейчас вот пойти на поводу у тех людей, которые нас кинули, как собак", – заявил Артем.



"Фирма-посредник, которая обещала их трудоустроить, перестала выходить на связь. Попытки найти работу самостоятельно пока безуспешны. Брать на свободные места их не хотят. Якобы есть проблемы с визами и приглашениями на работу. Между тем сумма, потраченная на трудоустройство в Чехии, которое так и не состоялось, на 9-й день пребывания составила почти 1400 долларов", – говорится в материале.