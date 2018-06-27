Нас кинули, як собак: українські заробітчани про працевлаштування в Польщі

Сімейна пара з Києва розповіла про поневіряння в Чехії при спробі працевлаштуватися там на роботу.

Тисяча доларів посередникам, а також гроші на оплату візи і покупку квитків на літак не змогли вберегти українців від неприємностей. Про це повідомляє телеканал Україна.

Як повідомляють журналісти, київська компанія-посередник обіцяла подружжю Артема і Світлани роботу в Празі, але виявилися, що вони зовсім в іншому місті – в 300 кілометрах від Праги, місті Моґельниця. Умови праці та життя неприємно здивували українців.

"Це був шок упереміш з істерикою. Нас завозять на якийсь, ну це навіть не завод, це територія складів, палети, занедбані ці склади. Ну, думаю, кудись ж ми зараз виїдемо. Виявляється, підвозять нас вже до будиночка, з дозволу так його назвати. Заходимо ми в цей будиночок, ну це – стайня, курятник, я не знаю, як це назвати. Живе людей 10. Один туалет, санвузол на всіх, одна ванна, душова – на всіх. Ось, наприклад, 10 чоловіків і я одна. Яким чином, ну?", – розповіла Світлана.

Раніше з компанією-посередником парою був підписаний договір, згідно з яким були обговорені вакансії: Артему – водій кари-навантажувача, Світлані – працівником складу в Празі. Але обіцяних посад пара не отримала. Все, що могли запропонувати Світлані – йти працювати на міні-навантажувач, а Артему – різноробом. Працювати в таких умовах українці відмовилися.

"Принципово не можемо собі дозволити, як би сказати, зараз ось піти на поводу у тих людей, які нас кинули, як собак", – заявив Артем.

"Фірма-посередник, що обіцяла їх працевлаштувати, перестала виходити на зв'язок. Спроби знайти роботу самостійно поки безуспішні. Брати на вільні місця їх не хочуть. Нібито є проблеми з візами і запрошеннями на роботу. Тим часом сума, витрачена на працевлаштування в Чехії, яке так і не відбулось, на 9-й день перебування склала майже 1400 доларів", – повідомляється в матеріалі.