NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса

В NАSА опубликовали снимок из космоса, который показывает последствия землетрясения и утечек лавы на Гавайях.

Снимки опубликовали на сайте NАSА. На фото можно увидеть масштаб катаклизма - красные участки обозначают растительность, а черные и серые - старые потоки лавы. Читайте также: На Гавайях началось извержение вулкана: появились красноречивые видео С фото видно, что землетрясение и извержение стали причиной газовых и лавовых трещин. Желтым цветом обозначены новые трещины, из которых вытекает диоксид серы. Гавайи из космоса Последствия извержения вулкана на Гавайях