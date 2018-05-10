NASA показало извержение вулкана на Гавайях из космоса
В NАSА опубликовали снимок из космоса, который показывает последствия землетрясения и утечек лавы на Гавайях.
Снимки опубликовали на сайте NАSА.
На фото можно увидеть масштаб катаклизма - красные участки обозначают растительность, а черные и серые - старые потоки лавы.
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С фото видно, что землетрясение и извержение стали причиной газовых и лавовых трещин. Желтым цветом обозначены новые трещины, из которых вытекает диоксид серы.
Гавайи из космоса
Последствия извержения вулкана на Гавайях
Источник: 24 Канал
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