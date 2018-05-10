NASA показало виверження вулкану на Гаваях з космосу
В NАSА опублікували знімок з космосу, який показує наслідки землетрусу та витоків лави на Гаваях.
Знімки опублікували на сайті NАSА.
На фото можна побачити масштаб катаклізму – червоні ділянки позначають рослинність, а чорні та сірі – старі потоки лави.
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З фото видно, що землетрус та виверження стали причиною газових та лавових тріщин. Жовтим кольором позначені нові тріщини, з яких витікає діоксид сірки.
Гаваї з космосу
Наслідки виверження вулкану на Гаваях
Джерело: 24 Канал
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