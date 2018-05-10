NASA показало виверження вулкану на Гаваях з космосу

В NАSА опублікували знімок з космосу, який показує наслідки землетрусу та витоків лави на Гаваях.

Знімки опублікували на сайті NАSА. На фото можна побачити масштаб катаклізму – червоні ділянки позначають рослинність, а чорні та сірі – старі потоки лави. Читайте також: На Гаваях почалося виверження вулкану: з’явилися промовисті відео З фото видно, що землетрус та виверження стали причиною газових та лавових тріщин. Жовтим кольором позначені нові тріщини, з яких витікає діоксид сірки. Гаваї з космосу Наслідки виверження вулкану на Гаваях