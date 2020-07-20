Только за 5 месяцев, то есть с января по июнь 2020 года население Украины сократилось более чем на 100 тысяч человек. Теперь украинцев – меньше, чем 42 миллиона.

Об этом свидетельствует информация Государственной службы статистики Украины. Документ о демографической ситуации в государстве обнародован на сайте службы.

Это интересно Перепись населения с помощью спутников: как это работает и есть ли смысл этого в Украине

Так, там отмечают: по состоянию на 1 июня численность украинцев составляет 41 миллион 785 тысяч 758 человек. В аналогичный период прошлого года количество граждан Украины было больше почти 250 тысяч человек.

Статистика: украинцев становится все меньше / Скриншот из отчета Госстата

В Госстате также добавляют, что существенным в Украине остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших приходится лишь 48 живорожденных.