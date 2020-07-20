Населення України у 2020 році вже скоротилося на понад 100 тисяч людей
Лише за 5 місяців, тобто з січня по червень 2020 року населення України скоротилося на понад 100 тисяч людей. Тепер українців – менше, аніж 42 мільйони.
Про це свідчить інформація Державної служби статистики України. Документ про демографічну ситуацію у державі оприлюднений на сайті служби.
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Так, там наголошують: станом на 1 червня чисельність українців становить 41 мільйон 785 тисяч 758 осіб. В аналогічний період минулого року кількість громадян України була більша на майже 250 тисяч осіб.
Статистика: українців стає все менше / Скриншот зі звіту Держстату
У Держстаті також додають, що суттєвим в Україні залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих припадає лише 48 живонароджених.