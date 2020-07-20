Лише за 5 місяців, тобто з січня по червень 2020 року населення України скоротилося на понад 100 тисяч людей. Тепер українців – менше, аніж 42 мільйони.

Про це свідчить інформація Державної служби статистики України. Документ про демографічну ситуацію у державі оприлюднений на сайті служби.

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Так, там наголошують: станом на 1 червня чисельність українців становить 41 мільйон 785 тисяч 758 осіб. В аналогічний період минулого року кількість громадян України була більша на майже 250 тисяч осіб.



Статистика: українців стає все менше / Скриншот зі звіту Держстату

У Держстаті також додають, що суттєвим в Україні залишається перевищення числа померлих над числом живонароджених: на 100 померлих припадає лише 48 живонароджених.

Зверніть увагу! У 2019 році в Україні провели електронний перепис населення. Його дані зафіксували те, що в Україні мешкає 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Оцінка не охоплює непідконтрольні території Криму, Донецької та Луганської областей.



Електронний перепис населення проводили, опираючись на дані баз мобільних операторів, дані різних державних реєстрів тощо. Провести традиційний перепис населення у попередньому Кабміні вважали питанням недоречним.