Ученые прогнозируют, что к 2100 году население в большинстве стран Центральной Европы начнет уменьшаться. В некоторых странах население уменьшится чуть ли не вдвое, а, например, в Украине и Польше – почти втрое.

В 2100 году население Украины может сократиться до 17,6 миллиона человек, пишет "Новое время" со ссылкой на исследование Вашингтонского университета.

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Как изменится население некоторых стран к 2100 году:

Украина – уменьшится до 17,6 миллиона (по состоянию на 2017 год было 44,7 миллиона);

Польша – уменьшится до 15,4 миллиона (по состоянию на 2017 год было 38,4 миллиона);

Россия – уменьшится до 106,5 миллиона (в 2017 году было 146,2 миллиона);

Германия – уменьшится до 66,4 миллиона (в 2017 году было 83,3 миллиона);

Франция – вырастет до 67,2 миллиона (в 2017 году – 65,7 миллиона);

Китай – уменьшится до 731 миллиона (в 2017 году было 1,412 миллиарда);

Нигерия – возрастет до 790 миллионов (в 2017 году было 206 миллионов).

Причины таких изменений:

активная миграция,

отрицательная разница рождаемости и смертности в развитых странах и положительная в так называемых "странах третьего мира".

Как изменится население мира

Исследователи считают, что население Земли будет активно расти примерно до 2064 года. В настоящее время на нашей планете будут проживать уже 9,73 миллиарда человек.

Впрочем, в дальнейшем прогнозируется спад численности населения. К 2100 году этот показатель может уменьшиться до 8,8 миллиарда. Сейчас на планете проживают 7,8 миллиарда человек.

Есть и еще один прогноз – при условии выполнения целей ООН по устойчивому развитию системы образования и контрацепции. В таком случае к 2100 году население Земли сократится до 6,29 миллиарда человек.