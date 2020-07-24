Население Украины может сократиться до 17 миллионов уже в 2100 году, – исследование
Ученые прогнозируют, что к 2100 году население в большинстве стран Центральной Европы начнет уменьшаться. В некоторых странах население уменьшится чуть ли не вдвое, а, например, в Украине и Польше – почти втрое.
В 2100 году население Украины может сократиться до 17,6 миллиона человек, пишет "Новое время" со ссылкой на исследование Вашингтонского университета.
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Как изменится население некоторых стран к 2100 году:
- Украина – уменьшится до 17,6 миллиона (по состоянию на 2017 год было 44,7 миллиона);
- Польша – уменьшится до 15,4 миллиона (по состоянию на 2017 год было 38,4 миллиона);
- Россия – уменьшится до 106,5 миллиона (в 2017 году было 146,2 миллиона);
- Германия – уменьшится до 66,4 миллиона (в 2017 году было 83,3 миллиона);
- Франция – вырастет до 67,2 миллиона (в 2017 году – 65,7 миллиона);
- Китай – уменьшится до 731 миллиона (в 2017 году было 1,412 миллиарда);
- Нигерия – возрастет до 790 миллионов (в 2017 году было 206 миллионов).
Причины таких изменений:
- активная миграция,
- отрицательная разница рождаемости и смертности в развитых странах и положительная в так называемых "странах третьего мира".
Как изменится население мира
Исследователи считают, что население Земли будет активно расти примерно до 2064 года. В настоящее время на нашей планете будут проживать уже 9,73 миллиарда человек.
Впрочем, в дальнейшем прогнозируется спад численности населения. К 2100 году этот показатель может уменьшиться до 8,8 миллиарда. Сейчас на планете проживают 7,8 миллиарда человек.
Есть и еще один прогноз – при условии выполнения целей ООН по устойчивому развитию системы образования и контрацепции. В таком случае к 2100 году население Земли сократится до 6,29 миллиарда человек.