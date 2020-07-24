Вчені прогнозують, що до 2100 року населення в більшості країн центральної Європи почне зменшуватися. У деяких країнах кількість населення зменшиться ледь не удвічі, а, наприклад, в Україні й Польщі – майже втричі.

У 2100 році населення України може скоротитися до 17,6 мільйона осіб, пише "Новое время" з посиланням на дослідження Вашингтонського університету.

Цікаво Неочікувано: назвали гормон, рівень якого не повинен бути низьким – це пришвидшує старіння

Як зміниться населення деяких країн до 2100 року:

Україна – зменшиться до 17,6 мільйона (станом на 2017 рік було 44,7 мільйона);

Польща – зменшиться до 15,4 мільйона (станом на 2017 рік було 38,4 мільйона);

Росія – зменшиться до 106,5 мільйона (у 2017 році було 146,2 мільйона);

Німеччина – зменшиться до 66,4 мільйона (у 2017 році було 83,3 мільйона);

Франція – зросте до 67,2 мільйона (у 2017 році – 65,7 мільйона);

Китай – зменшиться до 731 мільйона (у 2017 році було 1,412 мільярда);

Нігерія – зросте до 790 мільйонів (у 2017 році було 206 мільйонів).

Причини таких змін:

активна міграція,

негативна різниця народжуваності й смертності в розвинених країнах і позитивна в так званих "країнах третього світу".

Як зміниться населення світу

Дослідники вважають, що кількість населення Землі активно зростатиме приблизно до 2064 року. На цей час на нашій планеті проживатимуть уже 9,73 мільярда людей.

Втім надалі прогнозується спад кількості населення. До 2100 року цей показник може зменшитися до 8,8 мільярда. Нині на планеті проживають 7,8 мільярда людей.

Є й ще один прогноз – за умов виконання цілей ООН щодо сталого розвитку системи освіти й контрацепції. У такому разі до 2100 року населення Землі скоротиться до 6,29 мільярда людей.