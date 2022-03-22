В частности, лидер Украины рассказал итальянским парламентариям о том, как изменился народ Украины, когда увидел, какое бедствие несет враг. Напомним, Россия напала на Украину 24 февраля 2022 года.

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Обращение Владимира Зеленского в парламент Италии

Лидер Украины сообщил, что во вторник 22 марта он также говорил с Папой Франциском, который сказал ему следующее: "Понимаю, что вы хотите мира. Понимаю, что вы должны себя защищать. И военные защищают, и гражданские люди мужественно защищают Родину. Каждый защищает Родину".

Наш народ стал этим войском. Стал этим войском, когда увидел, какую беду несет враг, какое опустошение он оставляет после себя. И сколько крови хочет пролить,

– ответил Зеленский.