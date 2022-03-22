Зокрема, лідер України розповів італійським парламентарям про те, як змінився народ України, коли побачив, яку біду несе ворог, повідомляє 24 канал. Нагадаємо, Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року.

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Зеленський про народ України після нападу Росії

Лідер України повідомив, що у вівторок 22 березня він також говорив з Папою Франциском який сказав йому наступне: "Розумію, що ви хочете миру. Розумію, що ви маєте себе захищати. І військові захищають, і цивільні люди мужньо боронять Батьківщину. Кожен захищає Батьківщину".

Наш народ став цим військом. Став цим військом, коли побачив, яку біду несе ворог, яке спустошення він залишає по собі. І скільки крові хоче пролити,

– відповів Зеленський.

Президент України додав, що понад тиждень тому він просив усіх італійців та європейців.запам'ятати цифру 69. Саме стільки на той момент загинуло українських дітей від російської агресії. Проте зараз, на жаль, їхня кількість зросла до 117. Зеленський наголосив, що така ціна зволікання.

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