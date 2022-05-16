Зеленский провел переговоры с МВФ
В режиме он-лайн они обсудили потребности нашей страны в финансовой поддержке экономики. Украинский лидер отметил, что МВФ – важный партнер государства, поэтому президент рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в поддержке финансовой устойчивости.
Читайте также Еврокомиссия планирует предложить новый пакет финансовой помощи для Украины: чего ждать
Экономика и дефицит финансов – это действительно очень сложный и приоритетный момент в нашем государстве,
– подчеркнул Зеленский.
Также он поблагодарил директора-распорядительницу Георгиеву и МВФ в целом за то, что они занимают лидерство в вопросе помощи Украине и оказывают ощутимую поддержку государству.
Президент провел переговоры с директором-распорядительницей МВФ: смотрите видео