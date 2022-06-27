Прежде всего, эта война четко продемонстрировала: общий язык – не всегда гарантия того, что снаряд не залетит в твой дом. Об этом 24 каналу сказал волонтер Сергей Притула.

Тоже интересно Притула сказал, сколько удалось собрать в армию от 24 февраля.

Я бы очень хотел, чтобы люди, спасшиеся от войны и видевшие этот ужас, сделали выводы. Забыли такие понятия: "Россия – наш друг" или "там живут наши родственники, поэтому нужно наладить отношения",

– сказал он.

Мы обречены на соседство с антицивилизацией

Притула подчеркивает, что необходимо прилагать максимум усилий, чтобы отгородиться от страны-агрессорки навсегда.

"Бетонная большая стена, рвы, визовый режим, вышки с пулеметами… Я не знаю, что еще предстоит сделать. Мы обречены на соседство с этой антицивилизацией. Это нация, которая никогда не может ничего сделать, умеет только разрушить. Это выжигающая саранча. , выедает, извините, гадит там, где спит, а потом - двигается дальше", - объясняет он.

Волонтер вспомнил слова активиста Романа Ратушного, погибшего в боях с оккупантами: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям".

Эта война длится 900 лет

"Сегодня одна из фаз великой войны, как длится столетиями. В течение 900 лет московиты приходят и грабят нас. Начали они с того, что во главе с князем Андреем Боголюбским похитили икону из Киева, разрушив и вырезав всех. Но теперь они воруют блендеры, правильные машины и унитазы. Это антиэволюция", – отметил Притула.

Наше спасение в мотивированной армии

Волонтер убежден, что мы должны быть благодарны Богу и ребятам на фронте. "Армия с такими высокомотивированными солдатами и офицерами – это наше единственное спасение", – подчеркнул волонтер.

Он добавил: сколько бы оружия ни дала США и Европа, кто должен взять его в руки и уничтожать врага.

Пока у нас будут такие ребята, которые горою стоят и знают, кто стоит за их спинами, мы будем спасены,

– заметил Притула.

По его мнению, важную роль в этом спасении играют именно люди, которые находятся в тылу. Так, каждое утро мы должны просыпаться с единственным вопросом: "Чем я могу быть полезен/полезна".

Нужно учитывать морально-нравственный аспект

Ни в коем случае не стоит забывать о том аде, в котором множество людей находится уже 5-й месяц. Притула считает, что на фоне смертей детей, которых калечит Россия, следует быть более сдержанными в публичном пространстве.

"У меня за последние два месяца произошло много приятных событий. Имею ли я право хвастаться своей радостью? Теоретически, могу. Но это ли прилично?. Поэтому давайте, прежде чем что-то сделать, думать: А не сделает ли это кому-то больно?", – резюмировал Сергей Притула.

ВСУ – единственное спасение! Притула эмоционально о войне: смотрите видео