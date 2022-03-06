Беспомощные оккупанты

Как только российские оккупанты разрывают контакт, сразу начинают стрелять "Градами" и "стволкой".

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Русские бьют бездумно – куда придется. Туда, где, как им кажется, могут быть наши. Но чаще – по мирным селам и городкам.

Такое впечатление, что они иногда просто разряжаются, чтобы легче было убегать или чтобы потом им не смогли "предъявить".

Волонтеры рулят

Вчера еще один автомобиль, который передали люди, вывез людей из-под обстрела градами на пробитых колесах. Вернее, на дисках. Еще и гражданского раненого подобрали и спасли.

Каждый такой случай спасает таких ребят, что даже слов не хватает. Всем, кто отдал своих коней, просто низкий поклон.

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

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