Наша цель и борьба сегодня – "никогда снова"
За почти семьдесят лет в мире произошло много нарушений международного права, но ни одного завоевания государства другим. Потому что так договорились в Ялте и Потсдаме. Но в 2014 году, Россия грубо нарушила все договоренности.
Мій дід Олександр Вакарчук був на фронті. Його історія в чомусь є типовою для тогочасної України.
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Як і більшість жителів Буковини, приєднаної Сталіним до СРСР в 1940 році, він ніколи не мав ілюзій щодо комунізму і совєтського режиму. Його сім'я постраждала і від нових радянських порядків, і від голоду 1947 року.
Війна прийшла в його рідне село в 1941 році. Нацисти швидко дали зрозуміти, які порядки вони принесли з собою. Одного з родичів прямо на полі без причини застрелив німецький солдат. Тож, коли в 1944 році в село знову прийшла Радянська армія, то дід пішов воювати. Знав за що і за кого. Він був двічі контужений, перемогу зустрів в тодішній Чехословаччині.
Поруч з ним пліч-о-пліч воювали мільйони інших українців, білорусів, росіян, грузинів, євреїв, людей інших національностей. Кожен з них боровся з нацизмом. Кожен знав за що і за кого.
Багато хто не повернуся додому. Вони своє кров'ю вибороли перемогу.
І вибороли право Радянського Союзу разом з іншими переможцями – США та Британією – вирішувати долю нового пост-воєнного світу.
Новостворена Рада Безпеки ООН, в яку окрім СРСР, Великої Британії та США, входили Франція і Китай, мала гарантувати непорушність кордонів та новий світовий порядок.
Відтоді за майже сімдесят років, у світі відбулось багато війн, але жодної світової. Бо так домовились в Ялті і Потсдамі.
Відтоді за майже сімдесят років у світі сталось багато порушень міжнародного права, але жодного завоювання однієї державою іншої. Бо так домовились в тих же Ялті і Потсдамі.
Але в 2014 році, Росія, як правонаступниця СРСР, грубо порушила всі домовленості, які доти залишались непорушними. Анексувавши Крим та розв'язавши війну на Сході України. Нехтуючи усіма міжнародними зобов'язаннями і міжнародним правом. Зраджуючи свої гарантії. Зловживаючи своїм правом переможця і гаранта світової безпеки.
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Правом, за яке мій дід Саша заплатив своїм здоров'ям, а його побратими – своїм життям.
Вдумаймось! Що зробила Росія? Загарбала частину землі у правнуків тих, хто проливав кров. В тому числі і за те, щоб Росія могла жити та існувати.
Чи має право така Росія називатися визволителем? Ні. Вона не визволитель. Вона – підступний загарбник. І буде загарбником поки не поверне Крим та не зупинить криваву війну на Сході України.
Тому сьогодні, вшановуючи пам'ять свого діда та мільйонів інших воїнів Другої світової війни, які боролись проти тоталітаризму, проти зверхності, проти обману, проти звірства, я кажу: "ніколи знову".
Тепер це вже наша задача. Наша боротьба. Наша мета.