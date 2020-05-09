Наша мета і боротьба сьогодні – "ніколи знову"

За майже сімдесят років у світі сталось багато порушень міжнародного права, але жодного завоювання однієї державою іншої. Бо так домовились в Ялті і Потсдамі. Але у 2014 році, Росія грубо порушила всі домовленості.

Мій дід Олександр Вакарчук був на фронті. Його історія в чомусь є типовою для тогочасної України.

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Як і більшість жителів Буковини, приєднаної Сталіним до СРСР в 1940 році, він ніколи не мав ілюзій щодо комунізму і совєтського режиму. Його сім'я постраждала і від нових радянських порядків, і від голоду 1947 року.

Війна прийшла в його рідне село в 1941 році. Нацисти швидко дали зрозуміти, які порядки вони принесли з собою. Одного з родичів прямо на полі без причини застрелив німецький солдат. Тож, коли в 1944 році в село знову прийшла Радянська армія, то дід пішов воювати. Знав за що і за кого. Він був двічі контужений, перемогу зустрів в тодішній Чехословаччині.