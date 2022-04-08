Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 8 апреля прибыла с визитом в Киев. Вечером она дала общий с Владимиром Зеленским брифинг, сообщает 24 канал.

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Фон дер Ляйен о посещении Бучи

Урсула фон дер Ляен рассказала, что начала день 8 апреля с посещения Бучи.

Увидев своими глазами то, что произошло, я могу сказать, что наша человечность получила вызов в Буче,

– отметила она.

Она добавила, что весь мир теперь проголосовал за то, чтобы исключить Россию из Совета ООН по правам человека.

Президент Еврокомиссии также сказала, что сейчас очень важный момент – нужно думать и бороться, чтобы получить ответ на вопрос: "победят эти ужасные руины или человечность, будет доминировать автократия или демократия, будет право силы или правовластия".

Россия развязала эту войну, но речь идет больше о нападении на Украину, ведь украинцы борются за всю Европу. Фон дер Ляйен также заверила в поддержку Евросоюзом украинского народа.

Брифинг Зеленского и Урсулы фон дер Ляен от 8 апреля: смотрите видео