Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня прибула з візитом у Київ. Ввечері вона дала спільний з Володимиром Зеленським брифінг, повідомляє 24 канал.

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Фон дер Ляєн про відвідини Бучі

Урсула фон дер Ляєн розповіла, що розпочала день 8 квітня з відвідин Бучі.

Побачивши на власні очі те, що сталося, я можу сказати, що наша людяність отримала виклик у Бучі,

– зазначила вона.

Та додала, що весь світ тепер проголосував за те, аби виключити Росію з Ради ООН з прав людини.

Президентка Єврокомісії також сказала, що зараз дуже важливий момент – потрібно думати й боротися, аби отримати відповідь на запитання: "переможуть ці жахливі руїни чи людяність, домінуватиме автократія або ж демократія, буде право сили чи правовладдя.

Росія розв'язала цю війну, але йдеться більш ніж про напад на Україну, адже українці борються за всю Європу. Фон дер Ляєн також запевнила у підтримці Євросоюзом українського народу.

Брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: дивіться відео