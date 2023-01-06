В своем обращении Зеленский поздравил миллионы украинских семей, которые сегодня собираются, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она извещает о Рождестве Христовом.
Важно Позвольте заколядовать: "Нова радість стала" в исполнении украинских звезд
Зеленский напомнил, что Рождество – это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья.
И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей, – наша семья единственная как никогда. В своем мужестве, несокрушимости, взаимоуважении и взаимопомощи. Единственная в своей вере в единую победу,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что украинцы каждый день приближают победу, защищая свою землю, свою культуру, свои традиции, свою веру.
Поздравление Владимира Зеленского с Рождеством: смотрите видео
"Наши предки верили, что вечером накануне Рождества души умерших родственников спускаются с небес. Сегодня духи наших предков помогают нам каждый день. Бить тех, кто пришел на нашу землю. Мы живем в особые времена. И все наши праздники – особенные. И мы вынуждены нарушать некоторые наши традиции, чтобы защитить наши традиции", – напомнил украинский лидер.
Среди этих традиций Зеленский вспомнил:
- на праздники нельзя надевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах и боремся с черными силами;
- к гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам.
В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы боремся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить и вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы бьемся, чтобы не стать добычей и победить зверя,
– продолжил Зеленский.
По словам президента, это видит Бог и весь мир. В Сочельник Зеленский пожелал, чтобы в каждую семью пришло согласие, а в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней – тысячелетние мир и процветание.
Россия цинично предлагает "перемирие" на Рождество
- Добавим, что в канун Рождества кремлевский диктатор поручил министру обороны России Сергею Шойгу инициировать режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января вдоль всей линии столкновения сторон в Украине.
- Однако аналитики американского института войны уверены, что такие действия являются информационной операцией, чтобы помешать репутации Украины.
- Рождественское "перемирие" Путина нужно кремлевскому диктатору, чтобы выиграть время для проведения новой волны мобилизации и усиления войска.