Наша цель – единая и мирная Украины – Юлия Тимошенко

Люди хотят мира и восстановления единства Украины. И новая власть должна сделать все для этого.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Каменце-Подольском, говорится на сайте партии "Батькивщина". По ее словам, война является самым большим препятствием для движения страны вперед.

Враги хотят видеть нас растерянными и разъединенными. Но мы способны этому противостоять,

– сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко подчеркнула, Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в который должны быть вовлечены страны-гаранты – США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.

"Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечения коррупции и мародерства в тылу", – добавила она.

Остановить "бизнес на крови" и привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии, – с этого должна начать новая власть, уверена Юлия Тимошенко.