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      Наша цель – единая и мирная Украины – Юлия Тимошенко

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      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Люди хотят мира и восстановления единства Украины. И новая власть должна сделать все для этого.

      Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Каменце-Подольском, говорится на сайте партии "Батькивщина". По ее словам, война является самым большим препятствием для движения страны вперед.

      Враги хотят видеть нас растерянными и разъединенными. Но мы способны этому противостоять,
      – сказала лидер "Батькивщины".

      Юлия Тимошенко подчеркнула, Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в который должны быть вовлечены страны-гаранты – США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.

      "Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечения коррупции и мародерства в тылу", – добавила она.

      Остановить "бизнес на крови" и привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии, – с этого должна начать новая власть, уверена Юлия Тимошенко.

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      Теги: Новости политики ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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