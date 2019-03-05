Наша цель – единая и мирная Украины – Юлия Тимошенко
Люди хотят мира и восстановления единства Украины. И новая власть должна сделать все для этого.
Об этом Юлия Тимошенко заявила во время митинга в Каменце-Подольском, говорится на сайте партии "Батькивщина". По ее словам, война является самым большим препятствием для движения страны вперед.
Враги хотят видеть нас растерянными и разъединенными. Но мы способны этому противостоять,
– сказала лидер "Батькивщины".
Юлия Тимошенко подчеркнула, Украине нужна сильная контрактная армия, присоединение к системе коллективной безопасности НАТО и новый переговорный процесс в формате "Будапешт плюс", в который должны быть вовлечены страны-гаранты – США, Великобритания, а также Франция, Китай, Германия и ЕС.
"Не менее важными для победы является наведение порядка в государстве и пресечения коррупции и мародерства в тылу", – добавила она.
Остановить "бизнес на крови" и привлечь к ответственности всех виновных в хищении народных денег, собранных для армии, – с этого должна начать новая власть, уверена Юлия Тимошенко.