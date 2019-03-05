Наша мета – єдина та мирна Україна, – Юлія Тимошенко

Люди прагнуть миру та відновлення єдності України. І нова влада має зробити усе для цього.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час мітингу в Кам’янці-Подільському, йдеться на сайті партії "Батьківщина". За її словами, війна є найбільшою перешкодою для руху країни вперед.

Вороги хочуть бачити нас розгубленими і роз’єднаними. Але ми здатні цьому протистояти,

– сказала лідер "Батьківщини".

Юлія Тимошенко наголосила, Україні потрібна сильна контрактна армія, приєднання до системи колективної безпеки НАТО та новий переговорний процес у форматі "Будапешт плюс", до якого мають бути залучені країни-гаранти – США, Великобританія, а також Франція, Китай, Німеччина та ЄС.

"Не менш важливими для перемоги є наведення ладу в державі та припинення корупції та мародерства в тилу", – додала вона.

Зупинити "бізнес на крові" та притягнути до відповідальності усіх винних в розкраданні народних грошей, зібраних для армії, – з цього має розпочати нова влада, впевнена Юлія Тимошенко.