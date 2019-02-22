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      Наша победа будет честной, – Юлия Тимошенко

      57 Читати новину українською
      Юлия Тимошенко
      Юлия Тимошенко / ba.org.ua

      Команда "Батькивщины" ни разу за всю историю участия в выборах не использовала грязных технологий. И победа ее лидера на нынешних президентских выборах также будет честной.

      Об этом заявила Юлия Тимошенко на пресс-конференции в Киеве, говорится на сайте партии.

      "Наша команда, и об этом знают люди по всей стране, никогда не подкупала избирателей и никогда этим заниматься не будет. Достоинство и честь нашей команды не позволят использовать те грязные технологии и инструменты, которыми сегодня хочет купить выборы действующий президент", – отметила она .

      Глава партии выразила уверенность в том, что и на грядущих президентских выборах люди проголосуют за кандидата от "Батькивщины" "открыто и абсолютно идеологично и мотивировано".

      Политик призвала "не клеить грязные провокации высшего руководства СБУ и Генпрокуратуры к честному имени партии и к членам команды".

      "Сейчас мы будем смотреть бесконечный сериал провокаций СБУ, Генеральной прокуратуры, которые, к сожалению, стали департаментами корпорации "Рошен", против реальных кандидатов в президенты, у которых есть шансы победить Петра Порошенко", – отметила Юлия Тимошенко.

      Кандидат в Президенты подчеркнула, что подобными провокациями и спецоперациями власти пытаются унизить кандидатов от демократического проевропейского лагеря.

      "Мы будем с этим бороться. Я прошу украинское общество быть мудрым и понимать, что, к сожалению, после революции Достоинства СБУ и Генеральную прокуратуру превратили в орган политических репрессий и политического давления", – подытожила лидер "Батькивщины".

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      Теги: Новости политики СБУ ВО Батьківщина Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 Канал
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